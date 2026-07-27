OraSì Ravenna, Ravaioli confermato vice allenatore

Il percorso di Giacomo Ravaioli sulla panchina giallorossa continua: l’OraSì Ravenna conferma l’assistente allenatore della prima squadra anche per la stagione 2026/2027. Sarà il quarto anno consecutivo in Serie B Nazionale. “Sono molto carico e motivato per questa quarta stagione, cercherò di trasmettere i valori e i principi della nostra realtà. Mi sono già confrontato con il coach, grazie alla collaborazione e al lavoro quotidiano penso che potrà essere una stagione positiva in cui potremo toglierci diverse soddisfazioni”.