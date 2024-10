OraSì Ravenna, l’occasione per il riscatto arriva puntuale contro Cassino

A distanza di 171 giorni dalla vittoria ottenuta su Vicenza, si alza nuovamente il sipario del Pala Costa per una gara ufficiale dell’OraSì che questa sera alle 20.30 ospita Cassino. I ragazzi di Gabrielli vogliono riallacciare il rapporto con i loro tifosi confermando l’esordio di domenica a Ruvo di Puglia.

«Nonostante la sconfitta - sotolinea il tecnico giallorosso Gabrielli - l’umore è positivo perché abbiamo dimostrato di poter vincere il match dimostrando di aver lavorato bene nel pre-campionato. Abbiamo voglia di giocare davanti ai nostri tifosi che mi aspetto appassionati e partecipi».

Di fronte un’avversaria anch’essa sconfitta all’esordio contro un’altra big ovvero l’Herons Montecatini. «Come noi ha rischiato di vincere perdendo solo ai supplementari, quindi ci aspetta una squadra in fiducia, simile alla nostra, che ruota molto i giocatori e ha più punti di riferimento. Sarà una partita a viso aperto e molto impegnativa contro una squadra che corre molto e dovremo stare molto attenti e impedire di prendere ritmo e fiducia».

Le chiavi per vincere? «Una difesa attenta sui loro giochi a due cercando di catturare il maggior numero di rimbalzi ed evitando che i loro giocatori migliori prendano fiducia. Faccio l’esempio di Beck sperando che non si accenda come Jackson nella partita di domenica contro Ruvo».

La squadra laziale, pressoché rinnovata dopo avere confermato solo la guardia Truglio e il play Teghini, è stata in precedenza la casa di Kevin Brigato e Flavio Gay che in proposito non nasconde le sue emozioni nell’affrontarla davanti ai suoi nuovi tifosi. «Sicuramente non sarà una partita come le altre perché a Cassino ho trascorso gli ultimi due anni allacciando belle amicizie e portandomi dietro dei bei ricordi. Ho particolarmente voglia di giocare questa partita e di farlo al meglio delle mie possibilità».

Una fiducia supportata anche dallo stato di forma messa in evidenza dalle ultime prestazioni. «Abbiamo disputato un ottimo pre-campionato che ci ha aiutato ad arrivare pronti alla partita contro Ruvo dove abbiamo perso solo per i meriti di Jackson che nel finale non ha sbagliato niente e l’ha vinta da solo. Peccato, ma ci resta la consolazione che nonostante la sconfitta abbiamo giocato bene e per fortuna abbiamo la voglia e la possibilità di riscattarci immediatamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA