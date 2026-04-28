OraSì Ravenna: il nuovo coach è Andrea Paccariè

Dopo l’esonero di Andrea Auletta, l’OraSì Ravenna ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a coach Andrea Paccariè.

Nato a Bari nel 1961, Paccariè vanta una carriera da allenatore iniziata nel 1978 e costruita a tutti i livelli del basket italiano e internazionale. Nella sua lunga esperienza ha guidato club in Italia e Malta, occupando diversi ruoli e accumulando ottime stagioni e risultati positivi. In Italia ha rivestito il ruolo di capo allenatore a Olbia e quello di assistente allenatore in Serie A1 a Scafati.

L’esperienza che lo caratterizza maggiormente è sicuramente quella decennale alla guida della LUISS Roma che ha condotto dal 2015 in Serie B fino alla promozione in Serie A2 nella stagione 2022/2023, stagione dove ha vinto anche il premio come miglior allenatore della Serie B Nazionale. Paccariè è rimasto alla guida della società capitolina fino alla stagione 2024/2025, terminata con il settimo posto.

Anche sul fronte delle nazionali, il suo palmares è di assoluto rilievo: ha guidato la Nazionale Italiana alle Universiadi 2019, è stato per molti anni alla guida della Nazionale Militare Italiana in numerosi Campionati del Mondo, conquistando medaglie d’argento nel 2005, 2013 e 2014 e di bronzo nel 2012, e nel 2012 ha condotto la selezione militare alle Olimpiadi in Brasile. Nel 2018 ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo FIBA Gruppo C con la Nazionale Maltese. È stato inoltre inserito nella Hall of Fame degli allenatori del Mondiale Militare. Paccariè esordirà sulla panchina giallorossa venerdì 8 maggio in trasferta per Gara 1 del primo turno di play-out contro Fiorenzuola.