OraSì Ravenna, ecco l’ala Mattia Mecenero

Un giovane di grande prospettiva arricchisce il roster dell’OraSì Basket Ravenna per la stagione 2026/2027: è Mattia Mecenero, ala classe 2007 di 200 cm, proveniente dalla Scaligera Verona, realtà in cui è stato protagonista di un lungo percorso di crescita nel settore giovanile prima di essere aggregato stabilmente alla prima squadra in Serie A2 nelle ultime due stagioni.

Cresciuto interamente nel settore giovanile gialloblu, Mecenero ha percorso un lungo cammino di formazione che lo ha portato a bruciare le tappe, affrontando spesso categorie superiori rispetto alla propria età e vedendo le proprie statistiche crescere costantemente di anno in anno. Dopo le prime esperienze tra Under 15 Eccellenza e Under 16 Elite, si è messo in luce in Under 17 Eccellenza prima nella stagione 2022/2023 ma soprattutto in quella successiva facendo registrare 15,7 punti di media in 20 presenze. Nello stesso anno fa registrare anche 18 apparizioni con l’Under 19 Eccellenza.

Dalla stagione 2024/2025 Mattia gioca stabilmente in Under 19 Nazionale rendendosi protagonista di due ottime stagioni: 10,7 punti di media in 27 partite il primo anno e un ulteriore salto di qualità nel 2025/2026 toccando 14,1 punti di media in 29 presenze sempre in Under 19 Eccellenza Nazionale.

Parallelamente al percorso giovanile, dalla stagione 2024/2025 è stato integrato stabilmente in prima squadra in Serie A2, dove ha debuttato tra i professionisti. Nella stagione appena conclusa ha aumentato le proprie presenze nella seconda serie nazionale, mettendo a segno 4 punti. Un percorso di crescita lineare e coerente che testimonia le qualità di un giocatore giovane ma che ha avuto possibilità di calpestare parquet importanti. A dimostrazione del valore e delle qualità di Mattia, lo scorso anno è stato convocato da coach Rossi per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 in preparazione all’Europeo di categoria.

Le parole di Mattia Mecenero: “Sono molto carico per la prossima stagione. Non vedo l’ora di conoscere tutti: allenatori, compagni e tifosi. Sono pronto a lavorare duramente e dare tutto quello che posso alla squadra per raggiungere il miglior risultato possibile”.

Il commento del Direttore Generale Lorenzo Nicoletti: “Diamo il benvenuto a Mattia, è un atleta importante, porterà al gruppo entusiasmo e grinta. Abbiamo avuto ottimi feedback su di lui e per questo siamo contenti di inserirlo nel roster della prossima stagione”