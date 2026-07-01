Orasì Ravenna, ecco il nuovo coach Aniello: “Vorrei che gli avversari avessero paura di giocare al Pala Costa”

Si è svolta oggi, presso il ristorante Il Molinetto, la conferenza stampa di presentazione di Daniele Aniello come nuovo capo allenatore dell’OraSì Ravenna.

Durante la conferenza è intervenuto anche il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti: “Noi siamo una società che da tanti anni lavora nel basket di un certo livello con una determinata professionalità, diverse persone lavorano dietro le quinte spinti dalla passione per il basket e dal senso di appartenenza alla città di Ravenna. L’obiettivo è quello di proseguire questa “Basket Ravenna Legacy” fatta di identità e dei valori ben definiti non solo come Prima Squadra ma come società intera ed è proprio da questo che partono le scelte sia dei giocatori che degli allenatori. Ripartiamo dalla conferma di Gabriel Dron, quella di Alessandro Feliciangeli e dal ritorno di Stefano Masciadri che dimostrano la voglia di avere continuità nel tempo affidandosi a giocatori legati al territorio che hanno dimostrato il loro valore e che lo dimostreranno. In questa direzione va anche l’ingaggio di coach Aniello che sicuramente può portare esperienza e competenze, è un allenatore che si è costruito e che ha ottenuto ottimi risultati grazie all’impegno e al lavoro svolto nel tempo.”

Così coach Aniello: “Ringrazio la società per la fiducia, ho accettato questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. La cosa importante per me è riuscire a creare una squadra che abbia un’identità chiara, mi piacerebbe che gli avversari avessero paura di venire a giocare al PalaCosta. Il roster deve essere completato e poi starà a me e al mio staff adeguarci e tirare fuori il meglio da ognuno, cercheremo di essere efficaci in transizione sia offensiva che difensiva ma, allo stesso tempo, sarà importante anche adeguarsi all’avversario per essere più efficaci possibili per proporre opzioni tattiche differenti”.