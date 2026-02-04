OraSì Ravenna, è tutto pronto per il cambio di proprietà

Sta per trovare casa una nuova casa quel Basket Ravenna che, orfano del suo deus ex machina Roberto Vianello, sta vivendo comunque una stagione non semplice sotto tutti i punti di vista. Una parte dei partner del Basket Ravenna, infatti, si è fatta promotrice di una struttura che acquisirà la proprietà della società in tempi piuttosto brevi, probabilmente entro il mese di marzo, in modo da poter pianificare con calma e precisione la prossima stagione che ovviamente tutti si augurano possa essere disputata ancora in serie B.

Lo stesso Giorgio Bottaro, cui venne affidato il non semplice traghettamento dopo la scomparsa di Roberto Vianello, mostra un certo ottimismo. «Il dialogo tra i nostri sponsor è già iniziato da qualche tempo e si sta concretizzando tra le aziende di riferimento, ci sono buone prospettive per assicurare alla pallacanestro di Ravenna il futuro che merita».

Ora il primo obiettivo del campo risulta ovviamente il raggiungimento di una salvezza non impossibile, a dispetto di un calendario non semplice che aspetta la squadra di Auletta da qui alla fine della stagione regolare.

Bottaro esprime poi il suo parere su alcune situazioni. «Il nostro allenatore si sta muovendo bene, è molto giovane e deve crescere in qualche fase della partita, io e Montini siamo convinti che possa diventare un ottimo coach. I nostri giovani si stanno rivelando validi e molto utili alla squadra. Faccio solo due nomi sotto questo aspetto, Morena ad esempio che sta crescendo e dà una mano importante alla squadra e Feliciangeli, un talento offensivo e giocatore importante in prospettiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA