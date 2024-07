OraSì Ravenna e Ferrari: sembrava fatta, invece cambia tutto

A poche ore dalla firma di un contratto triennale su buone cifre, almeno per le finanze del Basket Ravenna, Mattia Ferrari ha cambiato le carte in tavola. Pare, infatti, che il contratto ricevuto dalla società giallorossa prevedesse cifre superiori a quelle dell’accordo raggiunto telefonicamente e che addirittura prevedesse la possibilità da parte di Ferrari e non della società di svincolarsi gratuitamente dopo il primo o il secondo anno.

A questo punto tutto è in alto mare e Giorgio Bottaro ha iniziato a percorrere altre strade, sempre a meno che Ferrari non torni sui suoi passi ma con tante scuse. Difficile. Sul mercato ci sono ancora diversi allenatori, anche reduci dalla serie A2, e la cifra stanziata per il nuovo coach OraSi non è trascurabile. Tutto può quindi accadere, ma è possibile comunque escludere la candidatura di Conti, che non ha mai convinto, ma anche quella di Regazzi, rumor delle ultime ore, e di Lotesoriere, contattato a suo tempo. Il tempo comunque stringe, più per la composizione del nuovo roster che per la scelta del coach, quindi bisogna pensare che già in settimana dovrebbero esserci novità importanti. Oggi, infatti, senza il voltafaccia repentino Mattia Ferrari sarebbe diventato il nuovo allenatore dell”OraSì. Cosa che potrebbe ancora succedere, sempre che il coach milanese receda rapidamente dai suoi propositi.