OraSì Ravenna, da lunedì 24 agosto via alla campagna abbonamenti

“Noi siamo Ravenna” è il messaggio alla base della campagna abbonamenti dell’OraSì. La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 24 agosto. Fino al 13 settembre sarà attiva la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, con la possibilità di rinnovare il proprio posto o di scegliere tra i posti disponibili. Per confermare il proprio abbonamento sarà necessario utilizzare il codice riportato sulla propria tessera. A partire dal 14 settembre la vendita sarà libera per tutti.