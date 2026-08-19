OraSì Ravenna, da lunedì 24 agosto via alla campagna abbonamenti

OraSì Ravenna Basket
  • 19 agosto 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini

“Noi siamo Ravenna” è il messaggio alla base della campagna abbonamenti dell’OraSì. La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 24 agosto. Fino al 13 settembre sarà attiva la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, con la possibilità di rinnovare il proprio posto o di scegliere tra i posti disponibili. Per confermare il proprio abbonamento sarà necessario utilizzare il codice riportato sulla propria tessera. A partire dal 14 settembre la vendita sarà libera per tutti.

Come abbonarsi

Come novità di questa stagione, coloro che desiderano sottoscrivere un abbonamento o rinnovare il proprio tramite prelazione, potranno farlo non solo presso la nuova sede (Via Darsena 19) ma anche online tramite la piattaforma Vivaticket (il link sarà disponibile il 24 agosto).

Sarà possibile, inoltre, prendere appuntamento per rinnovare il proprio abbonamento tramite WhatsApp al numero 392 2611980, con possibilità di acquisto dei posti disponibili.

La sede sarà aperta nella prima settimana con i seguenti orari:

- Lunedì: dalle 09:00 alle 12:00

- Martedì: dalle 17:30 alle 19:30

- Mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 19:30

- Venerdì: dalle 09:00 alle 12:00

Gli orari delle settimane successive saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società.

I prezzi

Intero (17 partite): € 170

Genitore atleta Junior Basket Ravenna: € 115

Genitore atleta altre società: € 125

Ridotto Under 18 e universitari: € 50

Per gli universitari sarà necessario presentare il badge riconoscitivo sia al momento della sottoscrizione dell’abbonamento che all’ingresso del PalaCosta nelle giornate di gara.

Ridotto Over 65: € 125

Promo famiglia

- Primo e secondo abbonamento intero: € 170

- Terzo e quarto abbonamento intero: € 125

- Terzo e quarto abbonamento ridotto: € 50

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui