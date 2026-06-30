OraSì Ravenna avanti con Feliciangeli: il club esercita l’opzione di rinnovo

L’OraSì Ravenna ha comunicato il rinnovo del contratto di Alessandro Feliciangeli, che continuerà a vestire la maglia giallorossa anche nella stagione 2026/2027. La scorsa estate aveva firmato un contratto con opzione per la seconda stagione, e la società ha scelto di esercitare l’opzione, blindando il giocatore anche per la stagione 2026/2027. “Sono molto contento della riconferma qui a Ravenna - ha detto Feliciangeli - era quello che desideravo. C’è voglia di riscatto e sono fiducioso: so che insieme a tutta la squadra e alla società ci impegneremo al massimo durante tutto l’anno”.

Così il direttore generale Lorenzo Nicoletti: “Alessandro è un giocatore che è arrivato in punta di piedi, ha guadagnato grazie al suo lavoro sempre più spazio e nella prossima stagione avrà a disposizione diversi minuti in campo come playmaker. Ci auguriamo e confidiamo che questo secondo anno con noi possa rappresentare per lui un trampolino di lancio per una carriera importante.”