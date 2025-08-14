OraSì Ravenna, abbonamenti al via il 23 agosto: ecco i prezzi

Da sabato 23 agosto alle 9 in sede, viale della Lirica 21, inizia la campagna abbonamenti dell’OraSì Ravenna, con lo slogan “Non esiste mosaico senza il tuo tassello”. L’abbonamento intero per 18 partite costa 180 euro, ridotto under 18 e università 50 euro, over 65 e genitore atleta basket 130 euro, genitori atleta Junior Basket 120, terzo familiare dopo due abbonamenti interi 130 euro. Dal 23 agosto al 6 settembre prelazione e prima fase di libera vendita dei posti non assegnati nella scorsa stagione, dall’8 settembre ai primi di novembre la seconda fase della libera vendita.