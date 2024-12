OraSì-Montecatini: domenica sarà chiusa la tribuna piccola

Il Basket Ravenna, in vista della partita di domenica prossima contro Herons Montecatini, informa i tifosi ospiti che non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al palazzetto il giorno della gara, secondo le disposizioni della questura. Da questo momento, però, i biglietti sono acquistabili per tutti sul sito www.vivaticket.com. Inoltre, si comunica a tutti i tifosi di Ravenna che hanno un abbonamento nella tribuna piccola, che questa non sarà disponibile per la prossima partita, e che potranno passare in biglietteria prima del match per riservarsi un posto nella tribuna grande.