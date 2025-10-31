OraSì, la svolta non arriva e l’ex Bernardi festeggia

ORASÌ RAVENNA-SAN SEVERO 70-79

ORASI’: Dron 11 (1/5, 1/3), Ghigo 7 (3/4, 0/2), Jakstas 16 (2/10, 2/2), Cena 6 (2/4, 0/2), Paiano 3 (0/2, 1/3), Paolin 10 (2/4, 1/3), Feliciangeli (0/2, 0/2), Brigato 15 (5/13, 0/1), Catenelli ne, Morena 2 (1/2), Saviotti ne, Venturini ne. All.: Auletta.

ALLIANZ: Lucas 21 (4/6, 3/6), Morelli 6 (1/4, 1/3), Mobio 16 (5/13, 2/4), Gattel 3 (0/1, 1/2), Todisco 2 (1/1), Petrushevski ne, Ndour 2 (1/2), Gherardini 12 (3/7, 0/1), Bandini 2 (1/3, 0/1), Scredi ne, Bugatti 15 (2/7, 1/2). All.: Bernardi.

PARZIALI: 13-14, 31-31, 51-57.

TIRI LIBERI: Ravenna 23/28, San Severo 19/26.

TIRI DA DUE: Ravenna 16/46. San Severo 18/44.

TIRI DA TRE: Ravenna 5/18, San Severo 8/19.

OraSì, sprofondo giallorosso, contro San Severo 4° ko di fila la prima contro l’ex Bernardi che può festeggiare la sesta vittoria di fila e i piani altissimi della classifica. Troppo lenta, prevedibile e sprecona la manovra di fronte a tre tigri come Lucas, Gherardini e Mobio. Ravenna si presenta con la faccia giusta difensivamente mentre in attacco le polveri sono abbastanza bagnate per mira non idonea o tanta precipitazione.