OraSì, ecco Munari, si attende la conferma di Ferrari e gli arrivi di Brigato e Casoni

L’OraSì Ravenna si sta muovendo a piccoli passi sul mercato. Il nuovo tecnico Andrea Gabrielli scalpita, non vede l’ora di cominciare a plasmare la sua creatura che al momento però vede la conferma ufficiale di due soli elementi del roster dello scorso anno, ovvero il play-guardia Gabriel Dron e il centro Tommaso De Gregori. Sembra molto probabile anche la conferma di Alessandro Ferrari, talentuoso lungo di proprietà della Tezenis Verona, ma manca l’ufficialità da parte del club di via della Lirica.

Largo ai giovani

La società giallorossa ieri ha annunciato il suo primo acquisto, l’under del 2005 Michele Munari prelevato dall’Unieuro Forlì che aveva deciso di non trattenerlo dopo un percorso quadriennale nel suo settore giovanile e un totale di ventuno presenze in prima squadra nelle ultime due stagioni in A2. «Sono grato per l’opportunità che mi è stata data - ha detto il giovane vicentino - sono contento d’iniziare il mio percorso a Ravenna perché la considero una piazza importante. Ho parlato con il tecnico Gabrielli di cui ho già sentito elogiare le sue qualità e la sua esperienza anche nel lavoro con i giovani. Ho parlato anche con la dirigenza e sono impaziente di iniziare la nuova stagione e di conoscere i compagni e i tifosi».

In chiusura le prime parole di coach Gabrielli sul primo arrivo ufficiale del nuovo corso giallorosso. «Michele è un giocatore che può offrire, sia in attacco che in difesa, brillantezza ed energia, due qualità che devono essere dei capisaldi soprattutto per quanto riguarda i ragazzi più giovani del nostro roster. Quest’anno si confronterà con un campionato molto impegnativo, per questo mi aspetto molti miglioramenti nel corso della stagione. Ritengo inoltre che possa essere un giocatore molto utile alla squadra soprattutto in un campionato lungo come quello che ci aspetta».

Quindi Dron, De Gregori e Munari sicuri, Ferrari probabile così come altri due giocatori già allenati da Gabrielli ovvero Kevin Brigato e Federico Casoni. Anche in questo caso si aspetta solamente l’annuncio da parte della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA