OraSì, ecco il programma amichevoli: debutto il 20 agosto a Faenza

Inizia il percorso di preparazione dell’OraSì Basket Ravenna verso la stagione 2025/26.

La società giallorossa sarà impegnata in cinque incontri pre-campionato utili per provare il nuovo assetto della squadra, oltre al Memorial Vianello in programma sabato 13 settembre al PalaCosta.

Il primo test è fissato per mercoledì 20 agosto in trasferta contro i Raggisolaris Faenza, mentre l’esordio casalingo è previsto per sabato 30 agosto contro la Virtus Imola. Le successive gare vedranno l’OraSì coinvolta sempre al PalaCosta contro Ozzano (3 settembre), di nuovo contro Faenza (6 settembre), e Fidenza (10 settembre).

Gran finale sabato 13 settembre con il Memorial Vianello, che vedrà Ravenna affrontare l’Andrea Costa Imola: un appuntamento pieno di significato e molto atteso dal pubblico.

Gli orari delle partite saranno comunicati nei prossimi giorni sui canali ufficiali del club.

In vista di questi appuntamenti la squadra svolgerà il raduno con visite mediche e test fisici dal 8 al 10 agosto mentre la preparazione avrà inizio l’11 agosto. A metà della prima settimana di lavoro è previsto l’arrivo dei nuovi acquisti Cena e Jakstas con voli aerei pianificati da Argentina e Lituania.