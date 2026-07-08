OraSì, ecco il centro Success Eruke

L’OraSì Basket Ravenna ha ingaggiato Success Eruke, centro classe 2006, per la stagione 2026/2027. Nato il 19 settembre 2006, Eruke è un giocatore giovane e di grande prospettiva che arriva a Ravenna con un percorso di crescita già importante alle spalle. Ha mosso i primi passi nel basket con l’Azzurra Basket Lanciano, prima di trasferirsi a Torino nel 2023 per intraprendere un percorso nel settore giovanile. In maglia torinese ha disputato l’Under 19 Eccellenza nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025 e nel campionato appena concluso si è reso protagonista dei primi due punti e il debutto in Serie A2 con 7 minuti di media in campo, affiancato da una stagione di assoluto rilievo nell’Under 19 Gold, dove si è messo in evidenza. Un percorso di crescita lineare che testimonia le qualità fisiche e atletiche di un giocatore ancora molto giovane che nell’OraSì potrà crescere e svilupparsi al meglio cestisticamente.