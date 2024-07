OraSì, ecco Gabrielli: «Paura di nessuno»

Si alza il sipario su Andrea Gabrielli. A dare il benvenuto al nuovo allenatore del Basket Ravenna è il direttore generale Giorgio Bottaro che ha spiegato il percorso societario che ha portato alla scelta del tecnico pesarese. «Andrea ha alle spalle la storia di una persona che si è fatta stimare sia come allenatore sia per le sue qualità etiche e morali, e ci è stato consigliato già in tempi non sospetti da Luca Bedetti, un ragazzo che tutti gli appassionati ricordano benissimo e che gode della mia più profonda stima».

Bottaro ha analizzato poi nel dettaglio tutte le “voci” che durante l’estate hanno accostato diversi tecnici alla panchina ravennate. «In questi mesi, dopo la scelta di non confermare Bernardi, sono apparsi nominativi di allenatori che io non ho mai contattato, a cominciare da Lotesoriere, un amico, che sapevo fin da subito non avesse intenzione di allenare in B. L’unico tecnico con cui avevo concluso un accordo dopo che lui e il suo procuratore si erano presentati con un programma triennale interessante (Mattia Ferrari ndr) al momento delle firme mi ha sottoposto un contratto che conteneva una serie di aspetti non concordati che mi hanno fatto a quel punto rinunciare».

Dunque Gabrielli è un piano B? «Niente affatto - ha risposto il direttore generale giallorosso - Ricordando le parole di Bedetti, che a suo tempo mi disse che se avessi avuto bisogno avrei dovuto prenderlo in considerazione, ho provato a chiamarlo per verificare la sua disponibilità: una opportunità che è stata subito accettata e che ci ha portato in tempi brevissimi ad un accordo con reciproca soddisfazione da ambo le parti».

Un gradimento espresso poi anche dal tecnico. «Voglio ringraziare innanzitutto la società di Senigallia con la quale ho sfiorato un paio di anni fa la promozione in serie A, che mi ha liberato consentendomi di approdare in una piazza come Ravenna: sono impaziente di misurarmi in un campionato impegnativo come si prospetta quello di B Nazionale e assieme alla dirigenza stiamo lavorando per assemblare un roster che sappia dire la sua senza avere timore di nessuno».

Riguardo al focus sul mercato, Bottaro ha svelato che dopo la conferma di Dron, Ferrari e De Gregori sono in arrivo due senior e un under e ha confermato un suo prossimo impegno in una società di categoria superiore (Torino). «Non ho ancora firmato ma lo farò prossimamente impegnandomi part time anche per assicurare un futuro al Basket Ravenna che ha bisogno di un tutor in una categoria maggiore e che comunque continuerò a seguire».

Il dg ha poi confermato anche l’avvento sia pure in tempi non brevissimi di un consorzio che seguirà la gestione della società «E’ un desiderio del presidente Vianello, favorevole ad un pool di sponsor che potranno occuparsi anche di questo aspetto».