Non arrivano solo buone notizie dal PalaCosta nel vittorioso match contro Quarrata. Oggi o domani infatti si conoscerà la reale entità dell’infortunio subìto dal capitano Gabriel Dron.

Il tecnico giallorosso Daniele Aiello affronta il capitolo Quarrata. «Partendo dal fatto che la partita è stata molto brutta dal punto di vista offensivo per entrambe, soprattutto nella ripresa abbiamo cercato di sporcare tantissimo i loro attacchi e non è stato un bello spettacolo. Invece se il primo tempo è stato per noi veramente brutto a livello di energia perché subire in casa 11 rimbalzi in attacco in 20 minuti è intollerabile, nel secondo tempo ci abbiamo dato dentro. E nonostante le nostre rotazioni fossero ridotte visto l’infortunio di Dron, chi è andato in campo ha dato qualcosa in più a livello di energia che era un po’ quello che era mancato. Quindi sono contento per i due punti ma non posso esserlo per la prestazione».

Già alla vigilia si sapeva che sarebbe stato un campionato di alti e bassi soprattutto nel girone di andata per l’OraSì con un roster nuovo per sei dodicesimi e l’innesto di tanti giovanissimi. Intanto però i giallorossi hanno saputo rilanciarsi anche se i difetti emersi nelle sconfitte in serie, si sono ripresentati anche contro Quarrata.

«La squadra ha evidenziato alcune carenze dal punto di vista atletico in tutte le gare disputate - riprende Aniello - ma quasi sempre siamo riusciti a reagire e anche nelle sconfitte abbiamo trovato il modo di sporcare un po’ la partita dei nostri avversari. Così abbiamo fatto anche contro Quarrata e nella seconda parte di gara siamo stati un po’ più cinici riuscendo anche a tirare un discreto numero di liberi».

E così sono arrivati due punti molto importanti come conferma Eruke, autore di una prova molto positiva, specialmente nel terzo quarto. «Sapevamo di affrontare una squadra reduce dal colpaccio contro la capolista e nel primo tempo ci siamo fatti trovare impreparati soprattutto a rimbalzo commettendo qualche errore di troppo nell’esecuzione dei giochi, però poi nel secondo tempo abbiamo ritrovato energia e carattere per trovare la vittoria come è successo la settimana prima a Piombino. E’ stato un primo tempo molto difficile anche per la mia prova personale, poi però è emerso il lavoro di tutta la squadra».

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