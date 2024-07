OraSì, con Flavio Gay ventata d’esperienza

Salomé-OraSì si toglie un nuovo velo. A conferma di quanto battuto da radio-mercato già da diverse settimane, Flavio Gay ufficialmente andrà a rinforzare il settore degli esterni dell’esercito agli ordini di Andrea Gabrielli, punto di forza del Cassino nelle ultime due stagioni. Tutto questo proprio nel giorno del patrono bizantino, Sant’Apollinare.

«La chiamata da parte della societa è arrivata di colpo e non me l’aspettavo - dice Gay - sono sorpreso ma molto contento. Ravenna è quello che cercavo: una società seria con una storia importante alla quale voglio portare il mio contributo. Dopo aver parlato con l’allenatore non ho esitato un secondo ad accettare. Coach Gabrielli mi ha fatto capire subito quale sarà il mio ruolo e cosa posso fare per contribuire al bene della squadra. Per quanto riguarda i compagni, non li conosco personalmente, ma li ho affrontati spesso come avversari, eccezion fatta per Ferrari che ho visto crescere nelle giovanili negli anni passati a Borgomanero e Brigato con cui ho condiviso un anno a Cassino e con cui non vedo l’ora di rigiocare, essendo il mio mastino difensivo preferito. Siamo una squadra giovane e nuova, avremo sicuramente bisogno di un po’ di tempo per amalgamarci ma sono sicuro che, se creeremo il clima giusto, i risultati arriveranno e vorrei diventare un punto di riferimento nella squadra».

Queste invece le parole di coach Gabrielli. «Flavio è un giocatore capace di giocare in più ruoli e questo elemento andrà a incrementare la pericolosità offensiva della squadra. Sono sicuro che saprà integrarsi nel nostro sistema di gioco date le caratteristiche tecniche come la capacità di crearsi occasioni in autonomia e di innescare i lunghi sotto canestro». Il reparto comprende già oltre a Gay, Gabriel Dron e Kevin Brigato (l’ex Cassino verrà presentato a stampa e tifosi venerdì alle 12 presso il consorzio Cear in via Valle Bartina), ma dovrebbe anche annoverare uno dei pezzi pregiati del mercato in entrata, l’ucraino Illja Tyrtyšnyk che viene da una stagione importantissima nella nobile decaduta Viola Reggio Calabria, 22.3 punti di media nelle 30 presenze.

