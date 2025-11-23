OraSì, che beffa: Quarrata passa all’overtime (83-88)

Orasì Ravenna-Consorzio Leonardo Quarrata 83-88 dts
ORASI’: Dron 17 (2/4, 2/8), Ghigo 5 (1/2, 1/2), Jakstas 6 (2/4), Cena 10 (3/6, 1/3), Paiano 3 (0/1, 1/2), Paolin 15 (4/8, 1/2), Feliciangeli (0/1 da tre), Brigato 16 (4/8, 1/4), Naoni 7 (2/4, 1/3), Morena 4 (2/2), Catenelli ne, Venturini ne. All.: Auletta.
CONSORZIO LEONARDO: Regoli 13 (4/9, 1/2), Angelucci ne, Molteni 31 (7/9, 3/5), Tiberti 15 (4/9, 0/1), De Gregori 2 (0/4, 0/2), Novori 6 (0/1, 1/1), Scandiuzzi 7 (3/8), Coltro 6 (1/1, 1/5), Prenga 6 (3/4), Mongelli 2 (1/1), Lytvyn ne. All.: Tonfoni.
ARBITRI: Pellicani di Ronchi dei Legionari, Andretta di Udine e Toffano di Camponogara.
PARZIALI: 17-18, 38-33, 61-54, 76-76.
TIRI LIBERI: Ravenna 19/28. Quarrata 24/37.
TIRI DA DUE: Ravenna 20/39, Quarrata 23/46.
TIRI DA TRE: Ravenna 8/25, Quarrata 6/16.
NOTE: spettatori 800 circa di cui una cinquantina da Quarrata. Espulso De Gregori per doppio antisportivo dopo 22’30”.
OraSi’, ennesima occasione persa contro una rivale diretta, Quarrata espugna il Costa al 45’ (83-88) per il sorpasso. Un vero harakiri per i ragazzi di coach Auletta che a 4’20” dalla fine erano sopra di 11 (74-63) prima di subire un parziale 9-25 nei successivi nove minuti.