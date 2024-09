OraSì-Blacks, un’amichevole che è già un bel banco di prova

Secondo test pre-campionato per la rinnovata OraSì che affronterà oggi al Pala Costa (ore 17) i Blacks Faenza. Uno scrimmage che sarà sicuramente un ottimo banco di prova per valutare lo stato di salute della squadra di coach Gabrielli, dopo l’esordio stagionale di sabato scorso contro la Virtus Imola. L’allenatore ravennate spiega cosa vorrà vedere in campo da parte dei suoi ragazzi. «Faenza sarà certamente uno sprone in più per capire a che punto siamo dopo nemmeno tre settimane di lavoro con una squadra molto rinnovata. Ci stiamo allenando bene e ci prepariamo ad affrontare un’avversaria che rispetto alla Virtus possiede molta più fisicità e quindi per noi potrà essere un bel banco di prova».

Tutto, comunque, secondo programma per il tecnico pesarese dopo i pesanti carichi di lavoro fisico ai quali si è sottoposta la squadra. «Diciamo che finora la nostra tabella di marcia è stata rispettata. Sto trovando un gruppo molto propositivo e curioso tanto che non ricordo un allenamento dove sia andato via arrabbiato perché in questo momento vedo che i ragazzi si divertono e stanno cercando in tutti i modi di capire i concetti del mio gioco per applicarlo il più velocemente possibile. Questo atteggiamento mi gratifica molto e mi fa ben sperare perché pure essendo solo all’inizio ci sono tutte le premesse per fare bene».

Qui Blacks

Terzo test prestagionale, primo lontano dal Pala Cattani, per i Blacks, dopo il successo di misura sulla Virtus Imola e la sconfitta con l’Unieuro. Gli uomini di Garelli hanno mostrato di prendere sul serio anche l’impegno coi forlivesi, impostando una manovra fluida che ha dato luce a tutti i protagonisti e reggendo l’urto con una squadra di categoria superiore almeno fino a metà gara. L’intesa va affinandosi, anche se nella metà campo difensiva c’è ancora molto da migliorare, e si è notata crescita individuale in diversi elementi, con Cavallero a confermarsi prima punta offensiva. «Stiamo crescendo molto – ha dichiarato l’ala argentina – e mi piace che la squadra abbia equilibrio tra esperienza e gioventù. In un campionato lungo, avere entrambe le caratteristiche può essere una marcia in più».

Al Pala Costa tornerà tra i disponibili Ndiaye, che ha saltato lo scrimmage di sabato scorso per un lieve problema fisico. I Raggisolaris hanno reso noto che la prossima amichevole, con l’Andrea Costa, sabato 14 alle ore 18 al Pala Cattani, sarà disputata a porte chiuse: pertanto, la prossima occasione per osservare lo stato dell’arte dei Blacks sarà la sfida con Castel San Pietro, sempre in casa, mercoledì 18 (ore 19).