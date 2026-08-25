OraSì alla scoperta di Baldini: “È un piacere essere in una bellissima città come Ravenna”

Si è svolta questa mattina presso il Pastificio Artigiano la conferenza stampa di presentazione di Giacomo Baldini, guardia classe 1996 e nuovo innesto dell’OraSì Ravenna per la stagione 2026/2027. Presenti alla conferenza anche il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti, che è entrato nel merito del percorso che ha portato Baldini in giallorosso, e il coach Daniele Aniello, che ha fornito il profilo del giocatore e del contributo che potrà offrire sul parquet del PalaCosta. Così Baldini: “È un piacere e un onore essere qui in questa bellissima città, dal primo giorno ho sentito tanto entusiasmo. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo tanta voglia di lavorare bene e migliorare sempre di più”.