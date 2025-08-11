Montini: “OraSì, sarà un anno zero per società e squadra”

Vernice stagionale per la stampa della nuova OraSi Ravenna al Molinetto di Punta Marina. A fare gli onori di casa il presidente Mauro Montini e il general manager Lorenzo Nicoletti. “Siamo partiti in ritardo - ha detto Montini - sul mercato per gli assestamenti societari, ma alla fine siamo contenti del roster assemblato e del nuovo tecnico. Ci sono solo due giocatori della passata stagione e io voglio definire questo un anno zero per società e squadra, che dovranno partire e costruire un futuro all’altezza. Siamo stati inseriti in un girone impegnativo ma tornano però i derby, tanto attesi da giocatori e tifosi”.