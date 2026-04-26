Livorno schiaccia Ravenna 85-56 e la condanna ai play-out. Auletta vicino all’esonero: in arrivo Paccariè

Una OraSì quasi inesistente è stata annientata in Toscana dalla Veredol CBD Pielle Livorno con un ampio 85-56 al suono della quarta e ultima sirena.

Una pesante sconfitta che costringe la squadra di Ravenna a giocarsi la permanenza in Serie B Nazionale ai play-out.

Già stabilita anche l’avversaria: sarà il Fiorenzuola e si giocherà venerdì 8 e domenica 10 maggio in Emilia, mercoledì 13 a Ravenna.

In caso di parità, l’eventuale gara a quattro sarebbe disputata ancora in Romagna venerdì 15 maggio. Gara a cinque, lunedì 18 maggio.

In caso di sconfitta nella serie contro il Fiorenzuola, l’OraSì avrebbe un’altra chance per tentare di mantenere la categoria giocando - e dunque vincendo - contro la perdente di Loreto Pesaro- Monferrato.

Alla luce dell’ultimo risultato contro Livorno e dell’esito del campionato sembra scontato l’esonero dell’allenatore di bizantini Andrea Auletta, al suo posto dovrebbe arrivare Paccariè.