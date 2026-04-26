Livorno schiaccia Ravenna 85-56 e la condanna ai play-out. Auletta vicino all’esonero: in arrivo Paccariè

OraSì Ravenna Basket
  • 26 aprile 2026
Andrea Auletta, coach OraSì Ravenna
Andrea Auletta, coach OraSì Ravenna

Una OraSì quasi inesistente è stata annientata in Toscana dalla Veredol CBD Pielle Livorno con un ampio 85-56 al suono della quarta e ultima sirena.

Una pesante sconfitta che costringe la squadra di Ravenna a giocarsi la permanenza in Serie B Nazionale ai play-out.

Già stabilita anche l’avversaria: sarà il Fiorenzuola e si giocherà venerdì 8 e domenica 10 maggio in Emilia, mercoledì 13 a Ravenna.

In caso di parità, l’eventuale gara a quattro sarebbe disputata ancora in Romagna venerdì 15 maggio. Gara a cinque, lunedì 18 maggio.

In caso di sconfitta nella serie contro il Fiorenzuola, l’OraSì avrebbe un’altra chance per tentare di mantenere la categoria giocando - e dunque vincendo - contro la perdente di Loreto Pesaro- Monferrato.

Alla luce dell’ultimo risultato contro Livorno e dell’esito del campionato sembra scontato l’esonero dell’allenatore di bizantini Andrea Auletta, al suo posto dovrebbe arrivare Paccariè.

Tabellino

Verodol CBD Pielle Livorno - OraSì Ravenna 85-56 (23-15, 26-11, 25-11, 11-19)

Verodol CBD Pielle Livorno: Denis Alibegovic 18 (4/4, 2/5), Ennio Leonzio 16 (5/6, 1/2), Dmytro Klyuchnyk 12 (5/11, 0/1), Mattia Venucci 8 (0/1, 2/3), Michele Ebeling 8 (1/2, 1/1), Jacopo Lucarelli 8 (2/8, 1/2), David Gabrovsek 5 (1/7, 1/2), Daniel Donzelli 4 (2/2, 0/0), Nicola Savoldelli 2 (1/1, 0/4), Marco Mennella 2 (1/1, 0/1), Luka Virant 2 (1/4, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 49 15 + 34 (Dmytro Klyuchnyk 17) - Assist: 18 (Denis Alibegovic, Ennio Leonzio, Marco Mennella 3)

OraSì Ravenna: Kevin Brigato 13 (5/7, 1/3), Rolandas Jakstas 10 (4/9, 0/4), Gabriele Romeo 9 (2/6, 1/2), Alessandro Feliciangeli 6 (3/4, 0/3), Gabriel Dron 5 (1/4, 1/6), Francesco Paolin 5 (1/2, 0/3), Enzo damian Cena 3 (1/2, 0/2), Maurizio Ghigo 3 (0/0, 1/1), Tommaso Morena 2 (1/3, 0/0), Davide Paiano 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Rolandas Jakstas 12) - Assist: 10 (Rolandas Jakstas, Gabriele Romeo 3)

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