«Lassù sentirai i “ciuff” dei canestri»: l’addio del mondo del basket a Vianello, simbolo della pallacanestro ravennate - Gallery

«Sono sicuro che dove sei adesso, lassù nel cielo, continuerai a sentire la musica che preferivi, quella del “ciuff” dei canestri». Un lungo applauso delle tantissime persone che ieri hanno riempito la chiesa di Santa Maria in Porto ha sottolineato le parole con cui un commosso Giorgio Bottaro ha salutato Roberto Vianello, storico “motore” del basket ravennate scomparso nella notte tra domenica e lunedì all’età di 76 anni.

Nella solennità della basilica, avvolta da un silenzio colmo di emozione, Ravenna ha reso l’ultimo omaggio allo storico patron. La sua famiglia - la moglie Marina e le figlie Natalia e Alessandra - ha accolto con commozione l’abbraccio della comunità, che si è riunita per rendere omaggio a un uomo che aveva fatto del lavoro e della passione sportiva la sua missione.

Familiari, amici, colleghi e appassionati di basket si sono stretti nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella città, sia come imprenditore di successo sia come dirigente del basket giallorosso. Tutto il mondo della pallacanestro, dagli storici allenatori Giordani e Martino, fino ad alcuni giocatori del passato, tra cui Amoni, passando per l’organico al completo che partecipa al campionato di quest’anno, era presente per dare l’ultimo saluto a Vianello. Così come c’erano dirigenti sportivi, tra cui Umberto Suprani, a lungo al Coni e adesso alla Federvolley, o rappresentanti della politica della città, tra cui il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia e il segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni.