La nuova OraSì si tiene stretto anche Brigato

Un vero e proprio restyling. Fermamente intenzionata ad aprire un nuovo ciclo (si spera) vincente, l’OraSì ha deciso di effettuare un’autentica rivoluzione del roster a disposizione del nuovo coach Andrea Auletta. Tanti movimenti sia in entrata che in uscita dunque ma anche la conferma nella prossima stagione del playmaker, nonché capitano, Gabriel Dron e quella di Kevin Brigato che ha chiuso il campionato trascorso con numeri importanti (324 punti in 38 gare disputate per una media di 8,5 a partita, tirando con il 55% da due ed il 31,3 da tre). «Sono molto contento ed entusiasta di proseguire il mio percorso a Ravenna. Restare qui era la mia prima opzione e quindi ringrazio per la fiducia la società e l’allenatore. Non vedo l’ora – ha proseguito Brigato - di rivedere i tifosi e conoscere i miei nuovi compagni di squadra con i quali scendere al palazzetto carichi per disputare una stagione entusiasmante».

Il gm giallorosso Lorenzo Nicoletti ha commentato così la conferma della guardia. «Siamo felici della sua scelta e poter contare su di lui anche per la prossima stagione sarà un fattore fondamentale per dare continuità al nostro progetto perché difensori come lui non se ne trovano facilmente. Sono convinto che potrà dare un grosso contributo alla nuova squadra che stiamo allestendo». A proposito della quale, senza ovviamente anticipare nulla su chi ne farà parte, la descrive così. «Sarà arrembante come quella dell’anno scorso con gente che ha voglia di emergere e non di “vecchi mestieranti”, tanto per intenderci. Cerchiamo dunque giocatori che corrono e che possono ricoprire più ruoli: ragazzi ambiziosi che vogliono crescere come giocatori oltre ad essere persone di qualità e con valori morali importanti».

Lo straniero? “Avrà un ruolo diverso rispetto all’anno scorso: stiamo continuando a fare le nostre valutazioni, ma intanto anticipo che stiamo perfezionando l’ingaggio di un giocatore (Paolin o Naoni? ndr) che annunceremo proprio domani o lunedì».