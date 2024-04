L’OraSì si prepara alla sfida decisiva contro Vicenza

A Ravenna è partito ufficialmente il countdown in vista del match di domenica al PalaCosta contro Vicenza. In caso di vittoria, sarebbe salvezza matematica a una giornata dal termine della stagione regolare. Dopo le nove vittorie ottenute nel girone di andata, la squadra giallorossa ha fornito troppe prestazioni in chiaroscuro, sottolineate anche da qualche critica da parte della tifoseria. Il gruppo ha evidenziato troppi alti e bassi nel corso di quasi tutte le partite, compresa quella di domenica scosa a Conegliano contro la Rucker. A un avvio intenso e positivo, con un prezioso +12, è seguito il ritorno dei veneti trascinati da Oxilia e Cacace,

La conferma arriva dalle parole di Francesco Paolin. «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, forse la Rucker non si aspettava quell’attenzione e quell’energia che siamo riusciti a produrre. Li abbiamo messi alle corde, loro però hanno reagito da grande squadra rientrando dal riposo con un’intensità ben diversa rispetto alla prima parte di gara. La rimonta l’hanno pagata con un calo che siamo riusciti a sfruttare, rimontando fino a portaci a un solo possesso di differenza però poi ci è mancata la solidità per continuare a combattere ad armi pari. A un buon attacco seguiva una cattiva difesa e viceversa: tutte situazioni che si sono ripetute fino al termine dell’incontro. Nonostante il divario finale, ce la siamo giocata, quindi non dobbiamo demoralizzarci ma accettare questa sconfitta, pensando subito alla prossima partita contro Vicenza».

Una gara che, come detto, con due punti darebbe la certezza matematica della permanenza in categoria per la prossima stagione, perché le squadre che seguono in classifica l’OraSì non potrebbero più raggiungerla. «Proprio così, ci giochiamo tantissimo contro Vicenza, ma occorre essere sereni, allenarsi bene in questa settimana, come abbiamo sempre fatto peraltro, per giocare una grande partita contro l’unica squadra rimasta che potrebbe ancora raggiungerci e superarci».