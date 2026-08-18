L’OraSì si è rimessa al lavoro / GALLERY

È iniziata al Pala Costa la stagione 2026/2027 dell’OraSì Ravenna. Giocatori, aggregati e staff si sono ritrovati per il primo giorno di raduno, sancendo ufficialmente l’inizio del percorso che porterà i giallorossi prima alle amichevoli pre-season e poi al via del campionato di Serie B Nazionale. In mattinata si sono svolti i primi test atletici con lo staff tecnico e medico. La sessione di allenamento, invece, si è aperta con il discorso di inizio stagione del Presidente Mauro Montini, del coach Daniele Aniello e del Direttore Generale Lorenzo Nicoletti, un momento di importante condivisione e di benvenuto a tutto il gruppo squadra. Subito dopo è scattato il primo allenamento ufficiale agli ordini di coach Daniele Aniello che ha da subito reso chiari i principi tecnici e tattici che caratterizzeranno la sua OraSì. Per i nuovi innesti è stata l’occasione di fare la prima vera conoscenza del coach, dei compagni e dei tifosi presenti nonché prendere familiarità con il parquet del PalaCosta che li vedrà protagonisti. La prima settimana di lavoro proseguirà con un programma che alternerà lavoro in palestra, corsa e lavoro tecnico, costruendo giorno dopo giorno la base atletica e tattica su cui la squadra si appoggerà per fare bene e raggiungere gli obiettivi.