L’OraSì sbanda anche in Campania, Napoli chiude sul 93-85

OraSì Ravenna Basket
  • 08 novembre 2026
Daniele Aniello, coach OraSì Ravenna
Daniele Aniello, coach OraSì Ravenna

Ancora notte fonda per l’OraSì Ravenna. Nella trasferta campana contro la Psa Napoli Est, la squadra romagnola subisce la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B Nazionale. I padroni di casa si impongono sul proprio parquet con un distacco inequivocabile: 93-85 il risultato finale.

Non bastano i 19 punti realizzati da Feliciangeli, miglior marcatore del match a pari merito con l’avversario Bonacini.

Tabellino

PSA Napoli Est - OraSì Ravenna 93-85 (23-20, 23-31, 23-21, 24-13)

PSA Napoli Est: Davide Bonacini 19 (7/9, 1/2), Gian paolo Almansi 15 (3/4, 2/4), Marco Mennella 13 (2/3, 1/3), Giovanni Lenti 13 (4/9, 0/0), Luca Galassi 8 (0/1, 1/7), Jacopo Lucarelli 7 (3/5, 0/2), Andrea Valentini 7 (2/3, 0/0), Simone Sinagra 7 (2/2, 1/1), Francesco D’offizi 4 (2/3, 0/0), Marks Supe 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 32 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Jacopo Lucarelli, Andrea Valentini 7) - Assist: 10 (Marco Mennella, Luca Galassi, Francesco D’offizi 2)

OraSì Ravenna: Alessandro Feliciangeli 19 (5/6, 1/5), Rolandas Jakstas 18 (3/4, 1/3), Stefano Masciadri 12 (1/5, 3/5), Giacomo Baldini 10 (1/4, 2/6), Mattia Mecenero 8 (2/3, 1/2), Gabriel Dron 7 (0/1, 2/2), Kevin Brigato 6 (3/3, 0/1), Alessandro Forconi 3 (0/1, 1/1), Success Eruke 2 (1/1, 0/0), Alessandro Casali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Rolandas Jakstas 6) - Assist: 15 (Alessandro Feliciangeli 4)

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