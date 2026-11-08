L’OraSì sbanda anche in Campania, Napoli chiude sul 93-85

Ancora notte fonda per l’OraSì Ravenna. Nella trasferta campana contro la Psa Napoli Est, la squadra romagnola subisce la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B Nazionale. I padroni di casa si impongono sul proprio parquet con un distacco inequivocabile: 93-85 il risultato finale.
Non bastano i 19 punti realizzati da Feliciangeli, miglior marcatore del match a pari merito con l’avversario Bonacini.
Tabellino
PSA Napoli Est - OraSì Ravenna 93-85 (23-20, 23-31, 23-21, 24-13)
PSA Napoli Est: Davide Bonacini 19 (7/9, 1/2), Gian paolo Almansi 15 (3/4, 2/4), Marco Mennella 13 (2/3, 1/3), Giovanni Lenti 13 (4/9, 0/0), Luca Galassi 8 (0/1, 1/7), Jacopo Lucarelli 7 (3/5, 0/2), Andrea Valentini 7 (2/3, 0/0), Simone Sinagra 7 (2/2, 1/1), Francesco D’offizi 4 (2/3, 0/0), Marks Supe 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 25 / 32 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Jacopo Lucarelli, Andrea Valentini 7) - Assist: 10 (Marco Mennella, Luca Galassi, Francesco D’offizi 2)
OraSì Ravenna: Alessandro Feliciangeli 19 (5/6, 1/5), Rolandas Jakstas 18 (3/4, 1/3), Stefano Masciadri 12 (1/5, 3/5), Giacomo Baldini 10 (1/4, 2/6), Mattia Mecenero 8 (2/3, 1/2), Gabriel Dron 7 (0/1, 2/2), Kevin Brigato 6 (3/3, 0/1), Alessandro Forconi 3 (0/1, 1/1), Success Eruke 2 (1/1, 0/0), Alessandro Casali 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Rolandas Jakstas 6) - Assist: 15 (Alessandro Feliciangeli 4)