L’OraSì riparte di slancio con tanta voglia di migliorarsi

Addio vacanze. è il giorno della ripartenza per il Basket Ravenna sponsorizzato ancora OraSì che si radunerà alle 16 al Pala Costa. Tante le novità in casa giallorossa in questa terza stagione in serie B Nazionale che comincerà domenica 21 settembre (debutto in trasferta a Casoria con la Psa Sant’Antimo) e che come sempre si presenta con l’obiettivo minimo della salvezza ma anche quello non dichiarato della qualificazione, almeno, ai play-in per ripetere se non migliorare la buona stagione scorsa. Una squadra, quella del neo allenatore Andrea Auletta che si è rinnovata per otto decimi confermando solo Dron e Brigato ma che sulla carta sembra più attrezzata rispetto alla scorsa stagione e in grado di dare la soddisfazione che merita al pubblico ravennate che sogna di potere ritornare a calcare i palcoscenici che la gestione del compianto presidente Vianello gli ha saputo regalare.

In attesa dei primi riscontri, a cominciare da mercoledì 20 al Pala Cattani contro i Raggisolaris Faenza, il direttore generale Lorenzo Nicoletti presenta così la nuova avventura. «Premesso che lunedì assieme al presidente Montini faremo una conferenza stampa alle 11 al “Molinetto” nella quale affronteremo vari temi del nuovo corso societario, questo fine settimana sarà dedicato alle consuete visite mediche d’inizio stagione oltre ai test effettuati dal preparatore atletico e dal fisioterapista per avere il quadro completo delle condizioni generali del gruppo e di conseguenza sapere dove iniziare già da subito con qualche breve seduta per rinforzare muscolarmente ogni singolo atleta». Da lunedì inizierà poi la preparazione, ma non a ranghi completi perché all’appello mancheranno ancora Jakstas e Cena. «L’ala-pivot lituana arriverà a Ravenna lunedì sera – dice Nicoletti - mentre per quanto riguarda l’altro lungo il primo volo utile dall’Argentina lo porterà da noi mercoledì o al più tardi giovedì».

Intanto coach Auletta ha già studiato un carnet intenso di allenamenti che prevede nella prima settimana doppie sedute di atletica alternate a lavoro con la palla in palestra dove saranno presenti come di consueto anche diversi aggregati a lavorare con la squadra.