L’OraSì Ravenna ufficializza l’acquisto dell’ala Enzo Cena

Bel colpo dell’OraSì Ravenna, che ufficializza l’ingaggio dell’ala forte Enzo Cena. “Sono davvero felice e orgoglioso di vestire la maglia di Ravenna - ha detto Cena tramite l’ufficio stampa del club - per me è un’opportunità importante, una nuova sfida che affronterò con grandissimo entusiasmo e voglia di fare bene. Fin dal primo contatto ho percepito professionalità, dedizione e passione per questo sport. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff, e soprattutto i tifosi, che so essere molto calorosi e vicini alla squadra. Darò il massimo ogni giorno, dentro e fuori dal campo, per onorare questa maglia e contribuire agli obiettivi della squadra.”

Soddisfatto il general manager Lorenzo Nicoletti: “Enzo è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Veterano della categoria che ha vestito canotte importati e vinto un campionato da protagonista. È un’ala forte di spessore, dotato di una intelligenza cestistica che ci darà solidità ed affidabilità”.