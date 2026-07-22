L’OraSì Ravenna punta sul talento della guardia Forconi

L’OraSì Ravenna annuncia l’arrivo di un nuovo giallorosso per la stagione 2026/2027: si tratta di Alessandro Forconi, guardia/ala classe 2006 di 188 centimetri, proveniente dalla Stella Azzurra EBK Roma. Cresciuto nel settore giovanile della squadra della Capitale, Forconi ha costruito il suo percorso di formazione in modo graduale affrontando sin da giovane categorie di alto livello. Dopo le prime esperienze in Under 15 e Under 16 Eccellenza, nella stagione 2021/2022 ha collezionato presenze in Under 17, Under 20 e Serie C, a dimostrazione di una certa maturità tecnica nonostante l’età.

Nella stagione 2022/2023 arriva il debutto in Under 19 Eccellenza Nazionale prima di trasferirsi alla LaSalle Roma in Serie C nel 2023/2024, dove si mette in mostra con 14,5 punti di media in 22 partite. Una volta tornato nella Capitale, ha vissuto due stagioni di grande crescita: nel 2024/2025 ha chiuso con 13,1 punti di media in 30 partite in Under 19 Eccellenza Nazionale, affiancando una stagione solida in Serie B Interregionale con 9,1 punti di media in 38 presenze. Nello scorso campionato ha alzato ulteriormente il livello, toccando 16,7 punti di media in Under 19 Eccellenza Nazionale e mantenendo 8,3 punti di media in 29 partite in B Interregionale. Statistiche importanti per un giocatore giovane che dimostrano non solo il potenziale tecnico ma anche la costanza di rendimento e la voglia di applicarsi al servizio della squadra.

Le parole di Alessandro Forconi: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura a Ravenna e di affrontare per la prima volta il campionato di Serie B. Darò il massimo ogni giorno per crescere, aiutare la squadra e ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società”.

Il commento del Direttore Generale Lorenzo Nicoletti: “L’intenzione della società era quella di completare il roster con un giocatore giovane ma che, allo stesso tempo, avesse esperienza in un campionato senior. Alessandro, in questo senso, rappresenta un tassello importante per la prima squadra perché, oltre al vissuto importante nelle giovanili della Stella EBK, ha disputato negli ultimi due anni la Serie B Interregionale. È un giocatore giovane e per questo dovrà lavorare duramente per crescere bene nel primo anno in Serie B Nazionale ma abbiamo fiducia in lui e sappiamo che potrà portare un contributo importante alla nostra stagione”.