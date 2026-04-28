L’OraSì Ravenna esonera il coach Auletta

Era ampiamente nell’aria e ora c’è l’ufficializzazione: l’OraSì Ravenna ha esonerato Andrea Auletta. “L’OraSì Basket Ravenna - si legge in una nota - comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra coach Andrea Auletta. Una decisione non semplice, maturata a seguito dell’andamento del campionato e degli ultimi risultati che hanno portato alla conclusione della stagione regolare con l’approdo ai play-out. La società desidera ringraziare Andrea per il lavoro svolto, per la professionalità e la dedizione mostrate in ogni momento della sua permanenza sulla panchina giallorossa. A lui va il più sincero ringraziamento di tutta la famiglia OraSì e i migliori auguri per il proseguimento della carriera e per il suo futuro”.