Ancora in trasferta, ancora nelle Marche, ancora gara secca, ancora con la voglia di stupire e allungare la stagione. A 72 ore dalla maratona vittoriosa di Cerreto d’Esi contro Fabriano, stasera alle 20,30 l’Orasì sarà al PalaTriccoli ospite di Jesi: in palio l’accesso ai play-off.

Il tecnico giallorosso Gabrielli ha avuto pochissimo tempo per preparare il piano partita, ma conosce benissimo le caratteristiche dei marchigiani. «Jesi è una squadra che gioca in attacco passandosi molto la palla nell’intento di servire il giocatore più pericoloso a seconda di quello che richiede il piano partita. Rispetto a noi, predilige un ritmo più basso, è ben allenata ed è composta da giocatori che sanno sempre cosa fare all’interno delle situazioni di gioco e durante i vari momenti della gara».

Jesi non ha un fromboliere assoluto un catalizzatore di palloni, ma può contare su tanti giocatori impattanti a livello realizzativo. «Parliamo di una squadra che può ruotare dieci elementi visto che dopo molto tempo hanno recuperato Marulli, una freccia in più nell’arco. La loro particolarità è che all’interno di una partita trovano sempre diversi protagonisti. Per noi sarà fondamentale variare molti tipi di difesa per provare a mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi».