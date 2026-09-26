L’OraSì presentata in Comune a Ravenna: “Vogliamo fare divertire il nostro pubblico”

Si è svolta questa mattina in Sala Consiliare del Comune di Ravenna la presentazione dell’OraSì per la stagione 2026/2027 di Serie B Nazionale, che prenderà il via domani, domenica 27 settembre, in trasferta contro Chiusi, prima del debutto casalingo il 4 ottobre al Pala De André contro la Mens Sana Siena. Giocatori, staff tecnico e medico, dirigenza e sponsor si sono riuniti per presentare alla città, ai tifosi e alla stampa il progetto sportivo e umano che rappresenterà Ravenna nel corso della stagione.

Così il direttore generale Lorenzo Nicoletti: “Vogliamo che quest’anno sia importante e che ci leghi sempre di più alla città e ai tifosi. Abbiamo allestito una squadra con caratteristiche precise, vogliamo far divertire il pubblico e siamo fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi. Da sempre siamo impegnati nello sviluppo cittadino: portiamo avanti diverse attività nelle scuole, un progetto di produzione video con un istituto della città e sosteniamo da anni diverse associazioni sociali che lavorano al fianco dei giovani e delle persone in difficoltà. Lo staff svolge quotidianamente un lavoro prezioso, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile, con l’obiettivo di garantire a sempre più ragazzi una preparazione di livello. Voglio menzionare anche il proprietario Giorgio Bottaro e il Presidente e amministratore unico Mauro Montini che, pur non potendo essere presenti quotidianamente, hanno a cuore il progetto e vi dedicano grandissimi sforzi. Ringrazio il sindaco e le istituzioni, gli sponsor per la preziosa collaborazione, tutto lo staff tecnico, medico e amministrativo, e naturalmente i tifosi, che non ci fanno mai mancare il loro supporto, in casa e in trasferta”.

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha salutato la squadra: “L’OraSì rappresenta la storia del basket maschile a Ravenna. Questa è la prima stagione però affrontata con la “Fondazione Ravenna Basket nel Cuore” come proprietà diffusa con l’obiettivo di promuovere l’amore per la pallacanestro a tutti i livelli e dare continuità al progetto della prima squadra. Lo sport a Ravenna è più vivo e in fermento che mai, sia per l’organizzazione di eventi che per la partecipazione della cittadinanza, e la pallacanestro è al centro dell’interesse di tantissime e tantissimi giovani sia dal punto di vista agonistico, sia della partecipazione degli spettatori. Alla vigilia dell’inizio stagione 2026/2027 di serie B Nazionale formulo alla squadra e al management i migliori auguri per l’anno sportivo, insieme a un sentito ringraziamento per tutto quello che oggi l’OraSì Basket rappresenta nell’ambito sportivo, di idee e valori condivisi”.

È intervenuto anche il coach Daniele Aniello: “Voglio ringraziare per l’accoglienza in una sala così bello come quella del Comune, si vede subito che Ravenna è una città in cui si sta bene. Vogliamo essere una squadra con un’identità precisa: lottare in ogni possesso e affrontare i momenti difficili con un piglio costruttivo”.

Finale per l’amministratore delegato di Unigrà Gian Maria Martini: “Sosteniamo il Basket Ravenna da tanti anni e continueremo a farlo. La Fondazione Ravenna Basket nel Cuore ha l’obiettivo di impegnarsi e sostenere al massimo la squadra per divertirsi al palazzetto ottenere più risultati possibili in campo”.