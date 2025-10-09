L’OraSì perde subito Naoni ma doma la Power Nocera

ORASì RAVENNA 83
NOCERA 73
ORASI’: Brigato 14 (4/6, 2/7), Dron 21 (7/9, 1/3), Feliciangeli 7 (2/2, 1/2), Ghigo (2/2, 1/2), Jakstas 9 (4/10, 0/2), Cena 7 (2/5, 1/2), Paolin 14 (3/8, 2/5), Morena 2 (1/3), Naoni (0/1), Catenelli ne, Paiano (0/1). All.: Auletta.
POWER: Donadio 16 (2/4, 3/4), Czerapowicz 12 (0/1, 4/7), Matrone 6 (2/5, 0/2), Nonkovic 8 (1/2, 2/4), Cappelletti 10 (0/4, 3/5), Guastamacchia 0 (0/1 da tre), Misolic 2 (0/1), Soliani 4 (1/2, 0/1), Truglio 8 (2/3, 1/1), Saladini 7 (2/3, 0/2). All.: Sanfilippo.
ARBITRI: Tallon di Bologna, De Rico di Venezia e Cavinato di Limena.
PARZIALI: 23-10, 43-37, 70-57.
TIRI LIBERI: Ravenna 9/14, Nocera 14/17.
TIRI DA DUE: Ravenna 25/47, Nocera 10/25.
TIRI DA TRE: Ravenna 8/23, Nocera 13/27.
NOTE: Spettatori 600 circa.
L’OraSì ha più Power di Nocera e brinda alla prima in casa (81-73). I ragazzi di Auletta hanno un abbrivio bruciante grazie a un parziale 16-0 ma deve fare i conti con la serata di grazia dei campani da oltre l’arco che però non torneranno mai sotto i due possessi pieni di ritardo. L’unica nota stonata l’infortunio di Naoni nel secondo quarto.