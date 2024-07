L’OraSì per la panchina vira su Andrea Gabrielli

Il dopo Ferrari è durato molto poco in casa OraSi. Dopo un paio di giorni di contatti, infatti, la scelta del nuovo coach del Basket Ravenna è caduta infatti su Andrea Gabrielli.

Il tecnico pesarese, classe 1976, dopo avere iniziato la carriera con le Giovanili della Scavolini ha allenato in C ed in B ed è reduce da una stagione a Senigallia, piazza dove era tornato dopo un campionato a Teramo. Gabrielli era nel mirino di Monza, piazza ambiziosa che poi si è però fusa col Brianza e sta per ingaggiare proprio Mattia Ferrari reduce dal voltafaccia con Ravenna. Un “dai e vai” ufficioso che comporta da parte dell’OraSi orizzonti più limpidi rispetto a un anno fa. Bottaro e Gabrielli provvederanno a costruire il nuovo roster, poi il diesse salirà a Torino e pur continuando a collaborare con Ravenna serve trovare un’alternativa che resti stanziale. Intanto Gabrielli dovrebbe portare Kevin Brigato, ala piccola classe 98, con lui a Senigallia l’anno scorso.