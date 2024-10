L’OraSì non si ripete e dopo un buon avvio lascia strada a Chiusi (68-74)

Orasì Ravenna-Umana Chiusi 68-74

ORASì: Dron 20 (4/7, 2/2), De Gregori 6 (3/6), Tyrtyshnyk 13 (1/2, 2/5), Gay 5 (1/2, 1/8), Casoni 12 (3/5, 1/5), Crespi 4 (2/6), Ferrari 8 (2/4, 1/3), Brigato 0 (0/4, 0/1), Munari 0 (0/1), Allegri, Costantini ne, Branchi ne. All.: Gabrielli.

UMANA: Renzi 15 (1/4, 4/13), Baldi 2 (1/2, 0/3), Criconia 6 (0/2, 2/5), Ceparano 10 (4/5, 0/2), Chapelli 5 (1/1, 1/2), Ius 2 (1/2), Sacchettini 6 (3/7), Gravaghi 19 (0/2, 6/7), Raffaelli 5 (1/2, 0/1), Rasio 4 (2/2, 0/1). All.: Zanco.

ARBITRI: Di Salvo di San Giuliano Terme e Montano di Monteriggioni.

pARZIALI: 23-12, 37-38, 53-58.

TIRI LIBERI: Ravenna 15/18, Chiusi 7/11.

TIRI DA DUE: Ravenna 16/37, Chiusi 14/29.

TIRI DA TRE: Ravenna 7/24, Chiusi 13/34.

Chiusi poco Umana con l’OraSì. I giallorossi subiscono il primo ko casalingo in una partita che ha ricordato per ampi sprazzi quella a Piombino. I ragazzi di Gabrielli giocando un solido primo quarto aveva trovato un vantaggio oltre la doppia cifra, dilapidato in corso d’opera grazie alla serata da ricordare ospite dalla lunga distanza e una da dimenticare dei lunghi bizantini.