L’OraSì lotta ma non evita la quinta sconfitta di fila (83-94)

ORASì RAVENNA-VIRTUS ROMA 83-94

ORASI’: Mecenero 3 (0/2, 1/3), Jakstas 14 (2/3, 2/2), Dron 25 (4/8, 4/9), Forconi 6 (2/3), Eruke 2 (1/5), Masciadri 9 (1/3, 2/4), Feliciangeli 6 (2/6, 0/1), Casali 2 (1/1), Baldini 7 (2/2, 1/1), Brigato 7 (3/6, 0/2), Montefiori ne, Venturini ne. All.: Aniello.

GVM: Rodriguez 21 (4/7, 3/6), Panni 12 (0/4, 3/5), Jelinek 6 (2/4, 0/3), Bortolin 15 (5/9, 1/1), Toscano 6 (0/1, 1/2), Chiera 7 (2/3, 1/2), Pullazi 8 (1/3, 2/3), Piunti 4 (1/1), Visintin 8 (1/1, 2/2), Leggio 3 (1/1 da tre). All.: Villa.

ARBITRI: Di Salvo, Montano e Corso.

PARZIALI: 19-22, 41-50, 59-70.

TIRI LIBERI: Ravenna 15/19, Roma 16/20.

TIRI DA DUE: Ravenna 18/39, Roma 16/33.

TIRI DA TRE: Ravenna 10/22, Roma 14/25.

NOTE: Uscito per cinque falli Jakstas. Espulso Baldini per doppio tecnico dopo 17’33”.

OraSì, niente scacco alla regina imbattuta Roma, la grande lotta non basta per evitare la quinta sconfitta consecutiva contro i capitolini che salgono sull’ottovolante (83-94). Lotta tra le capitali nonostante l’espulsione di Baldini e non sono bastate due prestazioni di assoluto rilievo di Dron (25 punti e otto assist) per tenere il ritmo che i ragazzi di Villa hanno tenuto dalla fine del terzo quarto alla metà del quarto conclusivo in cui il punteggio è passato dal 54-53 al 68-81.

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