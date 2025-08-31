L’OraSì è in palla e fa un sol boccone di una giovanissima Virtus Imola

ORASì RAVENNA 81

VIRTUS IMOLA 65

ORASI RAVENNA: Brigato10, Dron 12, Paiano 7, Feliciangeli 4, Jakstas 12, Cena 17, Paolin 12, Morena, Naoni 7. All. Auletta

VIRTUS IMOLA: Pollini 17, Kucan 11, Melchiorri 7, Mazzoni 4, Boev 14, Errede 2, Metsla 3, Baldi 4, Sanviti 3, Santandrea. All. Galetti

PARZIALI: 25-10, 24-23, 17-19, 15-13.

Dopo l’esordio con Faenza, seguito da dieci giorni d’intensa preparazione, l’OraSì ha fatto il suo esordio al Pala Costa superando con largo margine la Virtus Imola dell’ex Galetti (81-65). E’ stato il primo test di una settimana impegnativa che vedrà i ravennati impegnati mercoledì contro Ozzano e poi sabato contro i Raggisolaris nella prima edizione del “Memorial Vianello” (impegni negli stessi giorni per la Virtus giallonera contro Ferrara e Baskérs) ma l’impressione trasmessa agli oltre 150 presenti sugli spalti è stata molto buona, specie nel primo quarto, letteralmente dominato contro la giovanissima formazione ospite che presentava ben otto under nel proprio roster, in cui ha destato una grande impressione il play Pollini, un 2006 di grande classe e autore di 17 punti. Notevoli anche le prove degli esperti Melchiorri e Kucan, oltre all’atletismo sotto le plance del centro Boev. Fra i padroni di casa Jakstas ha fatto vedere tutto il suo valore prendendo rimbalzi, servendo assist ai compagni e segnando quando il gioco lo ha richiesto, ben imitato dal compagno di ruolo Cena, autore di 17 punti ma abile anche a difendere e catturare rimbalzi sotto il tabellone. Bene Brigato e Paolin come pure capitano Dron e in generale tutta la squadra è apparsa determinata, concentrata e stimolata da par suo dal giovanissimo coach Auletta.