L’OraSì e Brigato insieme per la terza stagione consecutiva

L’OraSì e Kevin Brigato continueranno insieme anche nella stagione 2026/2027: la società giallorossa ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto, per lui sarà la terza stagione consecutiva a Ravenna dopo il suo approdo in città nell’estate del 2024. Fin dal suo arrivo Brigato si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, grazie a una duttilità tattica rara che lo rende un elemento prezioso al servizio di coach e squadra in entrambe le metà campo. Difensore atletico e instancabile, capace allo stesso tempo di essere un fattore in attacco con continuità, ha saputo crescere stagione dopo stagione diventando una colonna portante del roster, dentro e fuori dal campo. I numeri parlano chiaro: nella stagione 2024/2025 ha chiuso con 8,7 punti e 2,8 rimbalzi di media in 36 partite giocate. Nella stagione appena conclusa ha fatto un ulteriore salto di qualità, portando il proprio rendimento a 12,3 punti e 3,6 rimbalzi di media in 34 presenze, con percentuali al tiro di livello: 48% da due punti e 35% da tre, in quasi 28 minuti di utilizzo a partita. Quello di Brigato non è solo un rinnovo “di campo”: è la conferma di un giocatore che ha deciso di sposare il progetto giallorosso, stringendo i denti nei momenti di difficoltà e costruendo un rapporto autentico con il pubblico del Pala Costa, tutti elementi che lo hanno reso un vero e proprio ravennate acquisito.