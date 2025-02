L’OraSì continua la cavalcata vincente

Le polveri sono inizialmente bagnate nonostante una buona costruzione dei tiri, tanto che dopo 2’30” è un modesto 3-0 per la tripla di Ghigo. A questo punto Ravenna trova un po’ di ritmo in più anche dalla lunga distanza con Dron e l’ex di turno Brigato, e prova a dare una spallatina col 7-11 di Crespi. Le iniziative più importanti per i padroni di casa sono affidate al capitano Teghini (otto punti nel solo primo quarto) e la Virtus rimane a contatto. Ferrari si conferma in un periodo di fiducia su entrambi i lati del campo (15-19) ma l’OraSì non sfrutta gli spazi e si incarta da sola con infrazioni di campo e palle perse. Beck tocca la doppia cifra e riporta avanti i suoi dopo oltre dieci minuti dal vantaggio iniziale (24-22 dopo 13’30”). Minuto dopo minuto il copione di una partitura con batti e ribatti costanti non cambia e Ravenna non sfrutta il bonus, ottenuto già a metà secondo periodo, e proprio dalla lunetta Riva manda tutti a prendere il the caldo sul 38-36 interno.

Sospinti nuovamente da Brigato, i giallorossi ripartono bene dai blocchi (38-43). Non è ancora il momento della fuga perché Beck bombarda e ai liberi è 9-2 di controparziale ma i romagnoli hanno il merito di capitalizzare la chiusura di terzo parziale e l’apertura del quarto (51-57 firmato Tyrtyshnyk). Ancora una volta però Ravenna manca il colpo del ko e Beck completa punisce da oltre l’arco dopo 32’52” (60-59).