L’OraSì avrebbe scelto Ferrari ma la trattativa per ora è ferma

Si moltiplicano le voci sulla prossima panchina del Basket Ravenna, al momento ancora vacante. Ne sono uscite di parecchio fantasiose, sempre a meno di sorprese molto imprevedibili, come quelle che indicavano Conti e Maghelli.

Attesa Ferrari

La realtà è che i veri contatti sono stati quelli con Alessandro Lotesoriere, reduce dalla retrocessione a Ravenna ma con colpe limitate e da una gestione sufficiente a Faenza con una squadra fatta da altri, e con Mattia Ferrari, attualmente primo indiziato per dirigere la futura OraSi. Ferrari, coach milanese di 49 anni, in A2 ha allenato quattro stagioni a Legnano e tre a Casale prima di passare a Rimini dal 2021 al 2023 dove ha vinto un campionato di B poi è stato esonerato.

Quanto a Lotesoriere il coach pugliese aveva declinato gentilmente l’offerta perché nonostante gli ottimi rapporti con il diesse Bottaro si augura di tornare a fare il secondo in A1 oppure in A2. Ferrari, invece, si è detto disponibile ma la trattativa si è fermata su due diverse valutazioni economiche. Se le parti si dovessero avvicinare in modo importante nel prossimo periodo sarà lui il futuro allenatore dell’OraSi, altrimenti si passerà forzatamente a un altro piano B.

