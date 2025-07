L’ala Maurizio Ghigo all’OraSì Ravenna

Ufficiale la firma in giallo rosso dell’ala Maurizio Ghigo, che rinforza il roster dell’OraSì Ravenna. “Sono molto felice di questa opportunità - ha detto Ghigo tramite i canali ufficiali del club - so che Ravenna è una bellissima città e non vedo l’ora di iniziare la stagione, confidando che possa portarci ad ottenere buoni risultati”.

Così il general manager Lorenzo Nicoletti: “Maurizio sarà un giocatore prezioso nel nostro reparto ali. Arriva dopo un’ottima annata a Cassino dove ha potuto dimostrare il suo valore e a Ravenna avrà l’opportunità di fare un importante step di crescita. È un lottatore, che coach Auletta conosce bene e sfrutterà nel migliore dei modi.”