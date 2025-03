L’addio a Roberto Vianello: giovedì il funerale del presidente del Basket Ravenna

Tutti coloro che vorranno salutare Roberto Vianello, storico presidente del Basket Ravenna scomparso a 76 anni, potranno farlo dalle 11 di martedì, presso la camera mortuaria di Ravenna. Il funerale si svolgerà giovedì 20 marzo alle ore 15, presso la basilica di Santa Maria in Porto, a Ravenna.

“È con grande dolore e profonda tristezza - scrive il Basket Ravenna in una nota - che comunichiamo la scomparsa del nostro amato presidente Roberto Vianello, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. Il Basket Ravenna nella sua interezza si unisce al dolore della famiglia, a quello della moglie Marina, delle figlie Alessandra e Natalia e del fratello Luca. A loro va il nostro più sentito e caldo abbraccio, in questo momento di profondo cordoglio. Roberto, da presidente, ha sempre guidato il nostro club con passione, dedizione ed impegno costante, riuscendo a regalare ben più di una soddisfazione alla città di Ravenna. “Innanzitutto divertiamoci” era il suo motto, parole che campeggiavano in uno striscione esposto al Palasport. Credeva fermamente nella crescita del basket a livello locale, e si è sempre impegnato con l’obiettivo di creare un ambiente sano, riuscendo a trasmettere i propri valori sportivi a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui, e che oggi ne piangono la scomparsa”.