Il pala Costa festeggia: Ravenna si aggiudica il derby contro Imola 88-69

OraSì Ravenna Basket
  • 25 gennaio 2026
Rolandas Jakstas ha realizzato 19 punti (foto Massimo Fiorentini)
Un altro derby tutto romagnolo ha animato il pomeriggio della Serie B Nazionale di pallacanestro.

Al pala Costa di Ravenna si sono affrontati padroni di casa dell’OraSì e i gialloneri della Virtus Imola.

A spuntarla con un importante distacco sono stati i ragazzi di coach Andrea Auletta, che al suono della quarta sirena hanno fatto registrare sul tabellone luminoso del palazzetto un definitivo 88-69.

Al risultato positivo, Ravenna aggiunge anche l’Mvp di giornata: l’ala lituana Rolandas Jakstas che chiude la partita con 19 punti personali.

Tabellino

OraSì Ravenna - Virtus Imola 88-69

OraSì Ravenna: Enzo damian Cena 19 (0/1, 6/6), Rolandas Jakstas 17 (5/8, 0/0), Alessandro Naoni 16 (3/6, 3/5), Gabriel Dron 13 (0/1, 4/11), Maurizio Ghigo 8 (1/1, 2/3), Alessandro Feliciangeli 7 (2/5, 1/2), Tommaso Morena 4 (2/2, 0/0), Francesco Paolin 2 (1/2, 0/2), Davide Paiano 2 (1/2, 0/1), Edoardo Saviotti 0 (0/0, 0/0), Pietro Catenelli 0 (0/0, 0/0), Kevin Brigato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Tommaso Morena 7) - Assist: 18 (Gabriel Dron 6)

Virtus Imola: Eimantas Stankevicius 16 (3/4, 1/5), Gianluca Giorgi 15 (4/7, 1/3), Mattia Melchiorri 13 (3/6, 1/3), Gloris Tambwe 9 (4/5, 0/0), Lorenzo Pollini 8 (3/7, 0/4), Marco Mazzoni 4 (2/4, 0/2), Antonello Ricci 2 (1/3, 0/2), Tormi joonatan Metsla 2 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Gianluca Giorgi, Mattia Melchiorri, Gloris Tambwe 5) - Assist: 11 (Eimantas Stankevicius 6)

