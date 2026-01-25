Il pala Costa festeggia: Ravenna si aggiudica il derby contro Imola 88-69

Un altro derby tutto romagnolo ha animato il pomeriggio della Serie B Nazionale di pallacanestro.
Al pala Costa di Ravenna si sono affrontati padroni di casa dell’OraSì e i gialloneri della Virtus Imola.
A spuntarla con un importante distacco sono stati i ragazzi di coach Andrea Auletta, che al suono della quarta sirena hanno fatto registrare sul tabellone luminoso del palazzetto un definitivo 88-69.
Al risultato positivo, Ravenna aggiunge anche l’Mvp di giornata: l’ala lituana Rolandas Jakstas che chiude la partita con 19 punti personali.