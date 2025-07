Il nuovo coach Auletta: “Ravenna è una piazza importante, felicissimo di essere qui”

Dopo la conferenza stampa di lunedì in municipio, presso la sede di uno degli sponsor del Basket Ravenna, il neo presidente Mauro Montini e il direttore generale Lorenzo Nicoletti hanno presentato alla stampa e ai tifosi il nuovo coach Andrea Auletta che avrà il compito di guidare l’OraSì in questo anno zero del nuovo corso societario. Il giovanissimo tecnico (classe ’95) ha così commentato il suo avvento: “Sono felicissimo di essere approdato in una società che ho affrontato da giocatore e poi da tecnico nell’ultima stagione con Cassino. Ravenna ha alle spalle tanti campionati di A2 ed è una piazza importante per le mie ambizioni e per la mia crescita professionale”.