Il derby è di Ravenna, l’OraSì sbanca il Pala Ruggi e batte Imola 73-87

Ravenna si tiene la Romagna.
L’OraSì vince con distacco il derby tutto romagnolo contro la Virtus Imola. I bizantini chiudono con un 73-87 il match di campionato di Serie B giocato sul parquet del Pala Ruggi.
Si chiude, invece, in piena parità la sfida dei singoli a canestro. Gabriel Dron, play maker di Ravenna e Ivan Kucan guardia degli imolesi si dividono la posta della palma di migliori realizzatori rientrando negli spogliatori alla fine del quarto parziale con uno score personale di 18 punti ciascuno.