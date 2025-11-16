Il derby è di Ravenna, l’OraSì sbanca il Pala Ruggi e batte Imola 73-87

OraSì Ravenna Basket
  • 16 novembre 2025
OraSì Ravenna, esultanza dopo la vittoria contro Imola (foto Mmph)
OraSì Ravenna, esultanza dopo la vittoria contro Imola (foto Mmph)

Ravenna si tiene la Romagna.

L’OraSì vince con distacco il derby tutto romagnolo contro la Virtus Imola. I bizantini chiudono con un 73-87 il match di campionato di Serie B giocato sul parquet del Pala Ruggi.

Si chiude, invece, in piena parità la sfida dei singoli a canestro. Gabriel Dron, play maker di Ravenna e Ivan Kucan guardia degli imolesi si dividono la posta della palma di migliori realizzatori rientrando negli spogliatori alla fine del quarto parziale con uno score personale di 18 punti ciascuno.

Tabellino

Virtus Imola - OraSì Ravenna 73-87 (27-18, 23-33, 14-23, 9-13)

Virtus Imola: Ivan Kucan 18 (6/6, 2/6), Lorenzo Pollini 12 (3/5, 0/2), Mattia Melchiorri 9 (0/1, 3/5), Gianluca Giorgi 9 (3/7, 1/3), Marco Mazzoni 7 (2/2, 0/3), Lorenzo Baldi 7 (1/3, 1/4), Nicolò Castellino 7 (2/2, 0/0), Ilia Boev 4 (1/4, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Ivan Kucan, Mattia Melchiorri, Gianluca Giorgi, Marco Mazzoni, Nicolò Castellino 5) - Assist: 13 (Marco Mazzoni, Lorenzo Baldi 3)

OraSì Ravenna: Gabriel Dron 18 (2/4, 4/9), Francesco Paolin 18 (3/6, 3/5), Enzo damian Cena 14 (2/4, 3/5), Kevin Brigato 13 (3/3, 2/3), Rolandas Jakstas 12 (6/9, 0/2), Davide Paiano 5 (1/3, 1/3), Alessandro Feliciangeli 3 (0/0, 1/1), Maurizio Ghigo 2 (0/0, 0/3), Tommaso Morena 2 (1/2, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 29 2 + 27 (Francesco Paolin, Davide Paiano, Maurizio Ghigo 5) - Assist: 14 (Gabriel Dron 6)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui