Il derby è di Ravenna: l’OraSì difende il pala Costa e batte Faenza 70-65

Derby doveva essere, derby è stato!

Dopo un match tirato fino a pochi minuti dalla fine, si è chiuso sul punteggio complessivo di 70-65 il match di Serie B Nazionale giocato al Pala Costa tra OraSì Ravenna e l’altra romagnola tema Sinergie Faenza.

Piena parità, invece, nello speciale dato dei migliori realizzatori della partita. Ad aggiudicarsi il titolo, con 14 punti personali ciascuno, sono stati l’ala lituana Rolandas Jakstas per la squadra allenata da coach Auletta e Mouhammed Falilou Mbacke, ala di origini senegalesi di Faenza. Subito dietro si è piazzato Feliciangeli con solo un punto in meno: 13.