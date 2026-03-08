Il canestro della discordia: Ravenna cede a Fabriano (86-88)

Kevin Brigato, OraSì Ravenna (foto Massimo Fiorentini)
L’ultima palla condanna l’OraSì alla sconfitta casalinga contro la Ristopro Fabriano.

Ravenna cede ai marchigiani per l’equivalente di un solo centro: due punti che chiudono la gara sul punteggio di 86-88.

Risultato che lascia ancor più amaro in bocca a coach Andrea Auletta e ai suoi ragazzi alla luce della prestigiosa prova offerta dal solito Kevin Brigato che con la bellezza di 30 punti messi a referto in solitaria non è riuscito a portare la vittoria alla sua squadra.

A lui va, però, il premio di best scorer di serata.

Tabellino

OraSì Ravenna - Ristopro Fabriano 86-88 (18-25, 24-25, 14-20, 30-18)

OraSì Ravenna: Kevin Brigato 30 (4/6, 6/9), Francesco Paolin 18 (6/8, 1/3), Alessandro Feliciangeli 15 (5/7, 0/1), Rolandas Jakstas 12 (3/8, 2/8), Tommaso Morena 5 (2/2, 0/0), Enzo damian Cena 2 (1/1, 0/4), Maurizio Ghigo 2 (1/1, 0/4), Davide Paiano 2 (0/0, 0/1), Gabriel Dron 0 (0/0, 0/0), Pietro Catenelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Saviotti 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Rolandas Jakstas 10) - Assist: 17 (Alessandro Feliciangeli 6)

Ristopro Fabriano: Jakub Wojciechowksi 27 (4/5, 4/7), Davide Vavoli 14 (6/11, 0/3), Riccardo Romondia 12 (4/7, 1/4), Filiberto Dri 11 (1/4, 3/5), Lionel Abega 9 (1/1, 2/4), Kārlis Šilke-Žunda 8 (2/4, 0/3), Riziero Ponziani 4 (0/0, 1/1), Santiago Beyrne 3 (1/1, 0/1), Andrea Beltrami 0 (0/0, 0/0), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Davide Vavoli 6) - Assist: 15 (Jakub Wojciechowksi 5)

