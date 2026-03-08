Il canestro della discordia: Ravenna cede a Fabriano (86-88)

L’ultima palla condanna l’OraSì alla sconfitta casalinga contro la Ristopro Fabriano.
Ravenna cede ai marchigiani per l’equivalente di un solo centro: due punti che chiudono la gara sul punteggio di 86-88.
Risultato che lascia ancor più amaro in bocca a coach Andrea Auletta e ai suoi ragazzi alla luce della prestigiosa prova offerta dal solito Kevin Brigato che con la bellezza di 30 punti messi a referto in solitaria non è riuscito a portare la vittoria alla sua squadra.
A lui va, però, il premio di best scorer di serata.