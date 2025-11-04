Domenica OraSì-Chiusi: biglietto ridotto per i partecipanti alla Maratona Ravenna Città d’Arte

Per celebrare il weekend della Maratona di Ravenna Città d’Arte, l’OraSì dedica un’iniziativa speciale a tutti coloro che prenderanno parte all’iconica manifestazione. Domenica 9 novembre, in occasione della gara casalinga al PalaCosta contro la San Giobbe Chiusi (palla a due alle ore 18), tutti coloro che si presenteranno alla biglietteria con la pettorina di partecipazione a una delle tre gare previste (Maratona, Mezza Maratona o Good Morning Ravenna) potranno accedere al palazzetto ed assistere alla partita al prezzo ridotto di 10 euro.